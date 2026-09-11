Mazara del Vallo, maxi schermo crolla sul palco per il forte vento

Tragedia sfiorata a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove un maxi schermo è crollato a causa del forte vento. Sul palco della manifestazione Tesori dal blu, proprio sotto allo schermo, si era tenuto in giornata il taglio del nastro dell’evento. E anche alcuni incontri, con numerosi relatori seduti proprio nel punto interessato dal crollo. E in serata era attesa l’esibizione della dj Georgia Mos. Annullata proprio per le intense raffiche di vento registrate.

Le variazioni al programma dopo le verifiche

Una «forte e improvvisa tromba d’aria si è abbattuta sul lungomare Mazzini, provocando alcuni danni – spiegano dall’organizzazione della manifestazione -. Oggi, alla luce delle verifiche dei tecnici e delle previsioni meteo, è stata decisa la conferma del programma, con una rimodulazione logistica degli eventi serali». Confermato il convegno delle 19 in piazza Mokarta e lo show cooking delle 20 al lungomare. Mentre dalle 21.30 le esibizioni si terranno in piazza della Repubblica: con Lello Analfino & T Orkestar; Radio Azimu e il recupero del dj set di Georgia Mos.