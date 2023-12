Noto: ruba due statue d’argento all’associazione nazionale carabinieri, denunciato

Un 39enne di Noto, in provincia di Siracusa, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto colpevole del furto nella sede locale dell’associazione nazionale dei carabinieri. L’episodio è avvenuto a novembre, quando sono state rubate due statue in argento e 120 euro in contanti. A permettere ai militari di risalire all’autore del reato è stata l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza. Il 39enne deve rispondere di furto aggravato.