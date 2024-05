Il deputato regionale Alessandro De Leo è stato espulso dal gruppo parlamentare Sud chiama Nord. In una nota, i parlamentari regionali Ismaele La Vardera, Matteo Sciotto, Giuseppe Lombardo e Ludovico Balsamo fanno sapere che «dopo un attento esame e un’approfondita valutazione del comportamento del deputato De Leo, i vertici del movimento politico hanno preso la decisione di procedere con l’espulsione». I quattro dicono che «nel corso degli ultimi mesi, è diventato evidente un venir meno del rapporto fiduciario, accompagnato da un disinteresse manifesto verso le iniziative del partito e la nostra agenda politica».

«Sud chiama Nord – continuano i quattro deputati del partito guidato da Cateno De Luca – ritiene che il comportamento del deputato De Leo non sia compatibile con i valori e gli obiettivi del gruppo e del Movimento». Nella nota si legge che «al rientro del nostro leader, Cateno De Luca, la decisione sarà formalizzata e comunicato alla presidenza del Parlamento Siciliano, in base al regolamento dell’Ars». I quattro concludono dicendo che «questa decisione non è stata presa alla leggera, ma è stata considerata necessaria per preservare l’integrità e l’efficacia dell’azione del nostro gruppo».