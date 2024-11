Noto, fermato l’uomo che aveva sparato contro un’abitazione

I carabinieri e la polizia di Noto hanno fermato per tentativo di omicidio e detenzione abusiva di arma, un 48enne di Ispica con precedenti di polizia che nel pomeriggio, intorno alle ore 15.30, in Via Cavour, dopo una lite in famiglia, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l’ex compagno della figlia, 19enne, senza colpirlo.

Dopo alcuni minuti l’indagato ha sparato altri cinque colpi di pistola verso l’abitazione del giovane. Verso le 21 i carabinieri hanno fermato l’uomo a Ispica dove risiede.