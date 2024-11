Spari contro due abitazioni a Noto, indagano i carabinieri

Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio, alle 16, a Noto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che, stando a una prima ricostruzione, ritengono che a premere il grilletto di una pistola, per ben 4 volte, sia stato un uomo a bordo di una macchina. I proiettili sono finiti contro due abitazioni, ma non ci sono feriti: in merito alla matrice dell’avvertimento ci sarebbero contrasti di natura familiare. I carabinieri, coordinati dai magistrati della procura di Siracusa che hanno aperto un’inchiesta, hanno sentito alcune persone per comprendere i contorni di questa vicenda e, soprattutto, identificare l’autore dell’intimidazione.