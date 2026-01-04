Catania, noleggio auto abusivo in una casa popolare occupata

Un noleggio auto del tutto abusivo, a Catania, in un alloggio popolare occupato. Lo ha scoperto la polizia nel quartiere Monte Po, denunciando il titolare di 57 anni per invasione di edificio pubblico e omessa comunicazione dei contratti di noleggio autoveicoli. Davanti alle richieste di documenti degli agenti, è stato lo stesso uomo ad ammettere di non aver inoltrato al Comune la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), ma di aver iniziato da poco, senza aver ancora mai noleggiato un’auto. Dai controlli, però, sarebbe emersa un’altra versione: con dieci contratti di leasing e cinquanta di noleggio su carta intestata dell’impresa. Seppure inesistenti sul sistema Cargos (Car Rental Government Organization System), la piattaforma digitale sui è obbligatorio registrare ogni noleggio, inviando i dati del cliente e del veicolo alla Questura. Ma non solo: per l’attività venivano usati locali pubblici, dell’Istituto Autonomo Case Popolari, lasciati da circa un anno dal legittimo assegnatario. E occupati dal titolare dell’attività abusiva.

