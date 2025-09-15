Nodo Rotolo-Ognina, via libera al progetto: «Un passo decisivo per liberare il lungomare»

15/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Il Nodo Rotolo-Ognina si prepara a cambiare volto. La giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di un intervento strategico da oltre 11 milioni di euro, finanziato attraverso il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 con fondi europei. Con l’approvazione, sarà possibile avviare le procedure di gara e aprire i cantieri, dando concretezza a un’opera attesa da decenni. Il progetto si inserisce in un piano di rigenerazione urbana più ampio da 53 milioni di euro che interessa l’area di Ognina-Rotolo e Picanello. L’obiettivo è ridisegnare la mobilità cittadina, alleggerendo il traffico dal Lungomare e restituendo la zona costiera alla città.

L’intervento prevede il completamento dell’allaccio tra viale Alcide De Gasperi e viale Ulisse, rendendo operativo l’asse viario Nord-Sud alternativo al Lungomare. Saranno realizzati la corsia est con l’impalcato del viadotto di connessione alla circonvallazione, l’adeguamento sismico delle strutture esistenti e il completamento della carreggiata di via Barraco. Sono inoltre previsti collegamenti con i quartieri di Picanello e Ognina, nuove aree di parcheggio, marciapiedi, illuminazione e opere di sostegno per migliorare i percorsi pedonali fino a piazza Mancini Battaglia.

«Liberare il Lungomare significa valorizzare uno dei luoghi più belli della nostra città – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino –. Questo cantiere è parte integrante di una visione complessiva che intreccia rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, sicurezza e valorizzazione del paesaggio». L’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi ha sottolineato la connessione con altri interventi sul waterfront: «L’opera è propedeutica al progetto di restituzione del mare al borgo marinaro, con l’abbattimento del cavalcavia e il rifacimento di viale Alcide De Gasperi. È un programma unitario che i nostri tecnici hanno elaborato con qualità e visione integrata».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]