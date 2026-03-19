Neonata morta poche ore dopo: inchiesta sugli ospedali di Canicattì ed Enna

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Appena nata e morta poche ore dopo: si apre l’inchiesta sul decesso di una neonata venuta alla luce all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, nell’Agrigentino, e poi trasferita all’Umberto I di Enna. La salma della piccola è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia per capire cosa sia successo. La bambina è nata all’ospedale di Canicattì con un parto all’apparenza sereno, privo di complicazioni. Poi, però, all’improvviso, le condizioni della neonata si sono aggravate, provocando il trasferimento d’urgenza a Enna. Dove, nonostante i tentativi di rianimazione, la piccola è deceduta. I genitori hanno presentato denuncia chiedendo chiarezza e giustizia su quanto accaduto, accertando eventuali responsabilità del personale sanitario. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, sequestrando le cartelle cliniche della neonata e della madre in entrambi gli ospedali. Oltre al corpo della bambina appena nata.