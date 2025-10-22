Foto archivio Guardia Costiera

Sono quaranta i migranti morti nell’ultimo naufragio avvenuto nel Mediterraneo, al largo della Tunisia. La tragedia è avvenuta dopo che l‘imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra le vittime anche alcuni neonati. Lo ha reso noto la radio locale Mosaique FM, secondo cui 30 persone sono state salvate dalle unità della guardia costiera tunisina. A bordo a quanto pare c’erano circa 70 migranti, tutti provenienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana. La procura locale ha aperto un’indagine.