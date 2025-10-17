Naufragata barca di migranti: 11 in salvo, 1 morto e 18 dispersi 

Naufragata barca di migranti in area maltese: in corso le operazioni di ricerca. Dalla notte scorsa è stata attivata un’operazione coordinata da Malta, dopo l‘avvistamento di un natante capovolto, a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa, in area di responsabilità maltese. Dalle prime informazioni acquisite dai naufraghi, sembrerebbe che a bordo della barca vi sarebbero state circa trenta persone.

Il mercantile dirottato ha inizialmente recuperato 4 persone, successivamente trasbordati sulla motovedetta. La stessa unità della Guardia Costiera italiana ha poi tratto in salvo altri naufraghi. In questo modo ha portato a 11 il numero complessivo delle persone salvate e al recupero di una salma. Le operazioni sono scattate dopo che l’aereo Manta della Guardia costiera italiana, già impegnato in attività di volo, si è resa conto che era naufragata una barca di migranti e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio.