Foto di Watch The Med - Alarm Phone

Un nuovo naufragio è avvenuto al largo della Sicilia. A dare notizia è Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo. Una imbarcazione con a bordo decine di migranti si è capovolta: una persona è morta, e almeno 61 sopravvissuti sono stati portati a Malta, alcuni di loro in ospedale. Secondo fonti di Alarm Phone, a bordo della barca i migranti erano in tutto 72.