Migranti. In 45 sbarcati a Lampedusa: 5 dispersi

04/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Cinque persone – due senegalesi, due gambiani e un cittadino della Sierra Leone, tra cui un minore – risultano disperse nel Mediterraneo centrale. A denunciarne la scomparsa sono stati 45 migranti, tra cui cinque donne e un bambino, soccorsi nella notte e sbarcati a Lampedusa.

Il gruppo, composto da cittadini di Gambia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Guinea e Costa d’Avorio, ha raccontato alla guardia costiera di essere partito da Sfax, in Tunisia, a bordo di un barchino metallico di circa sette metri.

Durante la traversata, alcuni compagni di viaggio sarebbero caduti in mare e non sarebbero più riusciti a risalire. I sopravvissuti, dopo il trasferimento sull’isola, sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola. Lì hanno ricevuto assistenza dal personale della Croce rossa italiana e dalle organizzazioni umanitarie presenti, tra cui Save the Children. 

