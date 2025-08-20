Nascondeva 133 dosi di cocaina da 10mila euro: arrestato un 27enne a San Giuseppe Jato

Foto generata con Ai

Diversi nascondigli, per provare a salvare almeno una parte delle 133 dosi di cocaina che deteneva. Era stato previdente, ma non abbastanza, il 27enne originario degli Stati Uniti e residente a San Giuseppe Jato, nel Palermitano, arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A scoprire, durante una perquisizione, le numerose dosi da circa 0,4 grammi ciascuna, oltre a 60 grammi di cocaina sfusa – con bilancino per pesarla e materiale per incartarla -, sono stati i due cani antidroga Ron e Vera. Se venduta, la droga avrebbe fruttato al giovane circa 10mila euro. Mentre 4.400 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita, sono stati trovati in uno degli immobili al suo nome controllati dai militari. Compresa un’abitazione disabitata, dove i carabinieri hanno trovato diverse dosi nascoste sotto una vecchia cisterna dell’acqua e alcuni mattoni. Il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.