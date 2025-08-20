Foto generata con Ai

Nascondeva 133 dosi di cocaina da 10mila euro: arrestato un 27enne a San Giuseppe Jato

20/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Diversi nascondigli, per provare a salvare almeno una parte delle 133 dosi di cocaina che deteneva. Era stato previdente, ma non abbastanza, il 27enne originario degli Stati Uniti e residente a San Giuseppe Jato, nel Palermitano, arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A scoprire, durante una perquisizione, le numerose dosi da circa 0,4 grammi ciascuna, oltre a 60 grammi di cocaina sfusa – con bilancino per pesarla e materiale per incartarla -, sono stati i due cani antidroga Ron e Vera. Se venduta, la droga avrebbe fruttato al giovane circa 10mila euro. Mentre 4.400 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita, sono stati trovati in uno degli immobili al suo nome controllati dai militari. Compresa un’abitazione disabitata, dove i carabinieri hanno trovato diverse dosi nascoste sotto una vecchia cisterna dell’acqua e alcuni mattoni. Il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Stop al caro voli in Sicilia, arrivano i prezzi bloccati. Ma restano dubbi e criticità sulla continuità territoriale
Leggi la notizia

Diversi nascondigli, per provare a salvare almeno una parte delle 133 dosi di cocaina che deteneva. Era stato previdente, ma non abbastanza, il 27enne originario degli Stati Uniti e residente a San Giuseppe Jato, nel Palermitano, arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A scoprire, durante una perquisizione, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]