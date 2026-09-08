Foto pagina Facebook Lunaspina Caruso

Una formale diffida e, in caso di inerzia, una denuncia per omissione di atti d’ufficio. Sotto la lente d’ingrandimento continua a esserci l’operato dei vigili urbani di Catania e il caso di Lunaspina Caruso. La cantante, che nel 2024 ha partecipato a X Factor conquistando pubblico e giudici, a fine agosto è stata multata dalla municipale mentre cantava – senza palco o strutture particolari – in piazza Mazzini, non distante da piazza Duomo. All’artista gli agenti hanno contestato la presunta occupazione abusiva di suolo pubblico. L’intervento, secondo quanto ricostruito anche tramite una diretta Instagram, sarebbe stato sollecitato dal proprietario di un’attività commerciale che insiste sulla piazza.

L’assenza di risposte da parte dei vigili urbani

Durante la diretta social la cantante, che rivendica con orgoglio l’essere un’artista di strada, ha sottolineato più volte come a Catania manchi una regolamentazione in questo contesto. Successivamente Goffredo D’Antona, in qualità di avvocato della cantante, ha raccontato di avere chiesto al comando della polizia municipale copia del verbale, così da poterlo impugnare e non solo. Da allora però nessuno avrebbe risposto. Ecco perché adesso è stata inviata una formale diffida. L’obiettivo, oltre a sollecitare le istituzioni affinché venga adottato un regolamento, è anche quello di verificare «la tempistica dell’intervento dei vigili e capire se a Catania vi siano esercenti attività commerciali, ovviamente loro in regola per occupazione di spazi pubblici e relativi pagamenti, che hanno un canale privilegiato con la municipale stante la solerzia e la tempestività di questo intervento».