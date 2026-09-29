Carcere di Agrigento

Due armi clandestine, fra cui un fucile risultato rubato in Spagna, e un chilo e 800 grammi di cocaina. È quanto hanno sequestrato i carabinieri al termine di un controllo che ha portato all’arresto di Salvatore Rizzo, postino in pensione di 67 anni residente a Santa Elisabetta. L’operazione è scattata lungo la provinciale 21, a Casteltermini, dove i militari hanno fermato la Fiat Panda guidata dall’uomo. Durante la perquisizione dell’auto, nel cofano sono state trovate una pistola semiautomatica calibro 7,65, una doppietta calibro 12 con matricola parzialmente abrasa e risultata rubata in Spagna e un coltello a serramanico.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione del pensionato. Qui i carabinieri hanno sequestrato 1,8 chili di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Il sessantasettenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Agrigento. Le accuse sono, a vario titolo, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di armi clandestine, ricettazione e porto abusivo di armi. Ritirati cautelativamente anche tre fucili da caccia regolarmente detenuti e il relativo munizionamento.