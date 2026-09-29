Etna, ripristinati i voli all’aeroporto di Catania

Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. Lo comunica la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania. Una decisione arrivata a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da red a orange. In mattinata, era stata decisa la chiusura dell’aeroporto a causa di una nuova colonna di cenere dall’Etna.



Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.