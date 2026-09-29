Messina: nasce il centro per la giustizia riparativa

Tribunale di Messina

«Riparare il danno, ricostruire relazioni, generare comunità». È questo il tema e il nucleo concettuale del Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d’Appello di Messina, presentato questa mattina nel corso del convegno Il Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Messina: istituzione, funzioni e prospettive, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, con la partecipazione delle autorità istituzionali del territorio, tra cui il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani. Una realtà nata dalla collaborazione tra Comune di Messina e l’Associazione Spondé ETS, gestita in amministrazione condivisa tra i due Enti e costruita attraverso una rete che mette in relazione istituzioni, magistratura, avvocatura, servizi sociali, Università di Messina, mediatori e comunità, per una giustizia che rimette al centro persone e relazioni.

Uno spazio nel quale competenze e professionalità diverse si intrecciano con un obiettivo comune: promuovere percorsi nei quali la persona, il danno e le relazioni tornano al centro. «È una giornata importante che attesta l’impegno per la giustizia nella forma della giustizia riparativa. La vera giustizia è anche questa: non dimenticare il reato, ma avere il coraggio di guardarlo in faccia e affrontarlo, dando alla persona la possibilità di tornare a essere parte della comunità. Ringrazio tutti i professionisti e tutte le realtà che rendono possibile questo percorso», ha detto il sindaco Federico Basile, sottolineando il valore di una struttura che si inserisce nelle politiche dell’amministrazione comunale e nella costruzione di una rete territoriale dedicata alla giustizia riparativa.