Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2026

Settimana, questa dal 28 settembre, che inizia bene per i segni di fuoco, con un oroscopo segnato dall’ingresso di Marte in Leone. Che si congiunge a Giove, rendendo le azioni – anche dei colleghi Ariete e Sagittario – molto più incisive. Dopo la Luna piena in Ariete che ha già garantito un contatto interiore significativo. Il Sole in Bilancia fa bene ai segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – che tendono a prendere visione chiara e a corroborare le energie. Nel fine settimana, ecco che Venere transitante in Scorpione si ferma e va in moto retrogrado. E anche gli altri segni di acqua – Cancro e Pesci – dovranno fare i conti con le faccende di cuore. Vergine, Toro e Capricorno non stanno a guardare: è ora di attuare le loro strategie. Vediamo il dettaglio della settimana nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Inizia bene per gli Ariete questa settimana dal 28 settembre che vede Marte entrare in Leone e congiungersi a Giove, regalandovi un oroscopo che parla di energia ed espansione. In un meraviglioso trigono che vi farà riaprire ai rapporti sociali e di coppia, di cui finalmente vi potete occupare, dopo averli tanto trascurati. Abbracciate il circostante e gioitene. E, al lavoro, cercate di smistare le responsabilità: non siete soli e non dovete fare tutto voi.

Toro

La settimana è un susseguirsi di rapporti e rassicurazioni per voi Toro. Gli impegni aumentano e tutto sembra andare nella direzione giusta, il vostro cielo sembra sereno. Nel fine settimana, la bella Venere si fermerà in Scorpione in moto retrogrado: gestendo una vostra esigenza di fermarvi a pensare a tutto ciò che vi è caro. Non tralasciate di curare bene le relazioni sociali, che riprendono in maniera soddisfacente.

Gemelli

Buone notizie per i Gemelli, che godono di una particolare spinta benevola dal Sole. Tra sostegno interiore e nessuno ostacolo agli amori, sembra che qualcosa possa farvi pensare a un respiro diverso e a condizioni più favorevoli per il cuore. Il lavoro vi darà soddisfazioni e tenderà a essere sempre meno tumultuoso. Lo spegnimento di Urano nel vostro segno sembra provvedere a questo: un tentativo di miglioramento economico si rivelerà fruttuoso.

Cancro

Per voi Cancro l’ostacolo potrebbe essere il tempo: che non si distribuisce bene tra famiglia, amore e lavoro. Molto probabilmente dovete solo decidere cos’ha la priorità. Ma siete degli inguaribili romantici e siete il segno della famiglia, quindi la scelta sembrerebbe ovvia. Eppure non semplice, visto che il lavoro è in una fase in cui richiede molta attenzione e vi siete esposti per delle nuove responsabilità, che dovete portare avanti.

Leone

Voi Leone iniziate la settimana dal 28 settembre con un oroscopo che ruggisce con la forza di Marte che entra nel vostro segno. E vi dà modo di attingere a più energie, che verranno concentrate sul lavoro, dove volete stimoli nuovi e vi si chiederà di prendere le redini di tutto. Mentre la condizione generale in amore sembra essere più leggera e scherzosa. Maggiore complicità dal partner con l’intesa di Sole e Mercurio in Bilancia, che vi fanno molto gioco.

Vergine

Inizia una settimana di verifiche, conti e misurazioni per voi Vergine, che amate tenere il polso della situazione in maniera capillare e particolareggiata. Forte il bisogno di liberare la mente da pensieri ingombranti, visto che venite da un periodo denso, che vi ha resi protagonisti e forti. La Luna vi ha fatto superare alcune incertezze e, adesso, non avete più motivo di mollare la presa su progetti che iniziano a rendere.

Bilancia

Inizia, per voi Bilancia, una settimana bellissima, pervasi dalla forza del Sole che accende i vostri gradi. E illumina un periodo dinamico e produttivo, con la capacità dialettica di Mercurio che vi mette in evidenza e finalizza obbiettivi importanti. Avrete la sensazione che tutto sia molto più semplice di come lo avete immaginato. Unica nota stonata: il vostro pianeta, Venere, nel fine settimana avrà una battuta d’arresto e porterà qualcosa su cui riflettere.

Scorpione

È arrivato il momento di rientrare dentro di voi e approfittare dell’arresto di Venere per guardarvi dentro. Proprio adesso che, per voi Scorpione, sono iniziati sentimenti ed emozioni nuove. Probabilmente dovrete adoperarvi per non ripetere antiche sequenze, che portano sempre allo stesso risultato. E vi sentirete più sicuri nel diminuire la velocità, ma non certo l’impegno lavorativo. Che, proprio da queste settimane, entra nel vivo di dinamiche molto impegnative.

Sagittario

Ora che Marte ha cambiato posizione, anche voi Sagittario vi sentite meglio. Più energici, forti e intensi che mai. Superati ostacoli e mille oberi lavorativi, in questa estate che non vi ha dato tregua, ora avete voglia di leggerezza e sentimenti semplici, senza complicanze inutili. Inizia una fase di sviluppo, che vi porterà a cambiare in meglio alcuni progetti. Attenti a Mercurio: qualcuno può darvi il suggerimento giusto.

Capricorno

Come pronosticato nell’oroscopo annuale, da questa settimana dal 28 settembre inizia il periodo che voi Capricorno aspettavate. Inizia un processo che vi fa dare il meglio di voi, allargando le possibilità, aumentando la concentrazione e facendovi dirigere come un treno verso obbiettivi e mete anelate. L’unico rischio è che in amore possiate sottrarre tempo e irrigidire le dinamiche. Marte si sposta dal vostro cielo e, dopo un’estenuante opposizione, ecco che i parametri tornano normali e sentite un senso di guarigione.

Acquario

Marte in opposizione al cielo dell’Acquario fa in modo di regalarvi stimoli e provocazioni che cercavate da tempo in amore. Anche la posizione del Sole in Bilancia sembra prendervi al meglio, dandovi la sensazione di essere pronti a vivere in un universo di nuove possibilità e maturazione interiore. Siete il segno delle stelle: non vi costa nulla ripartire per un altro viaggio, verso un altro pianeta. Proposte nuove in arrivo, da cogliere al volo!

Pesci

Per i Pesci sono arrivate delle nuove proposte tanto aspettate, costruite e cercate nel tempo, ma dovrete ancora tenere gli occhi aperti. Sarà la bella Venere a consigliarvi di non prestare subito fiducia verso direzioni nuove che non conoscete bene. Cercate, piuttosto, di avere un’idea quanto più chiara possibile e di leggere bene le condizioni di un accordo con le parti interessate. In amore e in famiglia dovrete concentrarvi un po’ di più.