Negli ultimi due mesi sono state 2300 le multe della polizia municipale a Palermo a guidatori di monopattini e bici elettriche. Multe per il mancato utilizzo del casco, perché i mezzi non erano assicurati o circolavano senza targa. I controlli sono stati disposti dal comandante della polizia municipale Angelo Colucciello. Tra l’altro è emerso che circa il 25% delle auto in circolazione è senza assicurazione o senza revisione. «Per quanto riguarda le bici elettriche o gli scooter elettrici senza targhe le norme non sono efficaci – dice il comandante della polizia municipale -. Quando fermiamo e sequestriamo uno scooter elettrico senza targa, la legge ci impone di darlo in consegna al guidatore. Questo quando c’è una targa e un numero identificativo non comporta alcun problema. Quel mezzo non circola e se lo troviamo di nuovo per strada scattano nuove sanzioni. Per lo scooter elettrico, invece, esiste un problema. Non c’è alcun numero che identifica il mezzo se non un numero di serie uguale per tutto il lotto. Questo rende inefficace la nostra azione di contrasto».