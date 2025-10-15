Movida a Palermo, le zone scelte dalla prefettura per più controlli e agenti

15/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Pacche sulle spalle per «i risultati conseguiti con i costanti servizi di controllo del territorio». Ma anche l’ammissione che qualcosa, probabilmente, non funziona in alcune zone di movida a Palermo, con la necessità di più controlli. «Alla luce dell’esperienza maturata e, soprattutto, dell’omicidio consumato nel pieno centro di Palermo», in cui ha perso la vita il giovane Paolo Taormina. È il resoconto della riunione di oggi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla Prefettura di Palermo. Mentre a Roma il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco panormita Roberto Lagalla trattano con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E mentre all’Ars la Lega siciliana fa loro lo sgambetto, invocando misure repressive a cui dare risposte concrete. Che sembrano arrivare proprio dalla prefettura, dove si è deciso di «istituire aree a vigilanza rafforzata, nei luoghi maggiormente frequentati dalla cosiddetta movida».

Le aree a vigilanza rafforzata a Palermo

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Palermo ha individuato tre zone da presidiare con maggiori controlli per assicurare più sicurezza nella movida di Palermo.
ZONA 1 teatro Massimo – piazza Olivella: via Cavour – piazza Verdi (per intero) – via dell’Orologio – piazza Olivella – via bara all’Olivella – via Roma – via Salvatore Spinuzza – via Maqueda.
ZONA 2 – Vucciria: via Vittorio Emanuele (da via Roma verso Porta Felice) – via dei Chiavettieri – via dei Cassari – via dei Materassai – via Argenteria vecchia – vicolo sant’Eligio – via Giovanni Meli – piazza San Domenico – via Roma (nel tratto fino a via Vittorio Emanuele).
ZONA 3 – Maqueda – Stazione: via Maqueda (altezza piazza Pretoria) – piazza Sant’Antonino – via Oreto – via Fazello – piazza Francesco Cupani – piazza Giulio Cesare – via Roma – Discesa dei Giudici – piazza Pretoria.

Più agenti alla questura di Palermo

Dalla prossima settimana, inoltre, fa sapere la prefettura in una nota, saranno assegnati anticipatamente alla Questura di Palermo 24 agenti di polizia, 3 ispettori e un funzionario, «nell’ambito del complessivo rafforzamento degli organici annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della riunione dello scorso 6 agosto 2025». Annunciato anche un ulteriore rafforzamento degli organici per gennaio 2026.

