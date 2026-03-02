Foto generata con IA

Motta S. Anastasia, non trova un libro, minaccia di morte con una pistola i fratelli e li morde

02/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non trovava un suo libro e ha accusato i familiari di averlo preso e nascosto a sua insaputa. Poi ha estratto una pistola che teneva in tasca e ha minacciato di morte i suoi due fratelli, di 64 e 70 anni, e la madre novantenne. Alla reazione dei fratelli che hanno tentato di disarmarlo, li ha morsi entrambi alle mani e ha colpito alla testa il più anziano dei due con il calcio della pistola procurando loro ferite che sono state medicate in ospedale.

Disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare

Questa l’accusa contestata a un 54enne di Motta Sant’Anastasia, in provincia Catania, che è stato denunciato per lesioni personali da carabinieri della stazione locale, intervenuti dopo una segnalazione al 112. Il gip di Catania ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze