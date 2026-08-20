Immagine da Google Maps

Trapani, uomo trovato morto sotto un viadotto dell’A29: indagini sulla dinamica dell’incidente

20/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Lungo l’autostrada A29 PalermoTrapani un uomo di 50 anni è stato trovato morto sotto il viadotto Binuara, poco prima dello svincolo di Fulgatore. La polizia stradale sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il veicolo coinvolto in un possibile incidente.

L’uomo trovato morto sotto il viadotto dell’A29

Il personale della polizia stradale del distaccamento di Castelvetrano, durante un servizio ordinario di controllo sull’A29, ha individuato una Peugeot 206 rossa ferma sul margine destro della carreggiata. All’altezza del chilometro 20+100, sul viadotto Binuara. L’auto presentava danni lungo la fiancata sinistra e all’interno non era presente il conducente. La verifica dell’area circostante ha portato al ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, verosimilmente deceduto a seguito di una caduta dal viadotto, in corrispondenza del punto in cui era stata trovata l’auto. La vittima è stata identificata.

Le indagini

Dai primi accertamenti è emerso che i danni riportati dalla Peugeot sono riconducibili a un urto avvenuto sul posto con un’altra auto. Le indagini, coordinate dalla procura e condotte dalla sezione polizia stradale di Trapani, sono finalizzate all’identificazione del veicolo che si è allontanato dopo l’urto. Gli investigatori stanno esaminando le tracce rinvenute sul mezzo in uso alla persona deceduta, riconducibili all’altra auto. E le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Gli accertamenti dovranno verificare la correlazione tra l’incidente e il decesso dell’uomo trovato morto sotto il viadotto dell’A29.

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