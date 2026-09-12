Palermo, con il temporale strade allagate e interruzioni di corrente elettrica

Il temporale ha messo in difficoltà la città di Palermo, tra interruzioni di energia elettrica e strade allagate. In misura eccessiva rispetto alla quantità d’acqua caduta, secondo cittadini e consiglieri che puntano il dito contro la mancata pulizia dei tombini. «Con la pioggia, via Alla Falconara e, in generale, Baida torna a essere invasa dall’acqua – dice il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo -. Ancora una volta una situazione di forte criticità per i residenti». A fargli eco è la collega Concetta Amella, che sottolinea come «dallo Zen a Mondello, la storia è sempre la stessa – dice la consigliera -. Bastano dieci minuti di pioggia per mettere in ginocchio la città. Ma, a Palermo, la prevenzione continua ad considerata una questione di misticismo, anziché di programmazione».