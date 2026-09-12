Randazzo, lite tra vicini finisce in rissa davanti ai carabinieri

Foto del Comando dei carabinieri

Una discussione tra vicini, a Randazzo, nel Catanese, terminata in una rissa con cinque denunciati. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno appreso di una discussione tra due famiglie per motivi condominiali. Protagonisti principali un 45enne e la moglie di un vicino, presto aiutati dai familiari.

Una tensione che non si è spenta con l’arrivo dei militari, degenerando in una rissa davanti agli uomini in divisa. Che ha coinvolto cinque persone dai 40 ai 74 anni, alcune rimaste ferite. Soccorsi dal personale del 118, sono stati portati al pronto soccorso.