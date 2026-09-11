Foto di Padelweiss

Catania, Padelweiss sull’incidente agli operai: «Lavori commissionati dal vicino»

11/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Solidarietà, ma anche una precisazione. Sono le parole che arrivano dal circolo sportivo Padelweiss di Catania, all’indomani delle notizie di un incidente sul lavoro, con due operai travolti dal crollo di un muro. Dopo aver espresso vicinanza ai coinvolti e alle famiglie, il circolo precisa che «i lavori sono stati commissionati dalla società proprietaria dell’area confinante con il Padelweiss di via Messina». Il muro sarebbe proprio quello al confine tra le due proprietà, ma con i lavori appaltati da un soggetto diverso rispetto al circolo sportivo. Che rimane regolarmente aperto.

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