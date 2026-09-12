Palermo, fughe dai posti di blocco dei carabinieri: tre arresti e una denuncia

12/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due casi di fuga dai posti di blocco dei carabinieri, a Palermo, si concludono con tre arresti e una denuncia. Nel primo caso, nel quartiere Borgonuovo, due ragazzi a bordo di un motorino senza targa hanno provato a ignorare un posto di blocco. Finendo comunque fermati in via Centuripe. A condurre era un 20enne pregiudicato, che non ha mai preso la patente. Già noto alle forze dell’ordine anche il passeggero 17enne, che ha prima provato a nascondersi sotto un’auto parcheggiata, per poi provare a fuggire scavalcando il muro di una casa. Dov’è stato fermato. La vicenda si è conclusa con gli arresti domiciliari per il 20enne e il trasferimento all’istituto di accoglienza per minori Malaspina per il 17enne.

In un secondo caso, una pattuglia di militari ha notato un pregiudicato 31enne alla guida di uno scooter sotto sequestro amministrativo. Cercando di scappare da un posto di blocco in piazza Giulio Cesare, ha iniziato a sfrecciare nel traffico. Rintracciato a casa, è stato arrestato per fuga pericolosa e denunciato per guida senza patente per la seconda volta in due anni. Denunciata insieme a lui anche la compagna 31enne, per non aver custodito il bene sequestrato.

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