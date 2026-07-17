Incidente sull’A29: lunghe code a Isola delle Femmine

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Un incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Precisamente al chilometro 2,700 all’altezza di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. A causa dell’incidente sull’autostrada A29 sono presenti delle code in direzione Mazara del Vallo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Sono in corso i rilievi utili alle indagini per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.