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Incidente sull’A29: lunghe code a Isola delle Femmine

17/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Precisamente al chilometro 2,700 all’altezza di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. A causa dell’incidente sull’autostrada A29 sono presenti delle code in direzione Mazara del Vallo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Sono in corso i rilievi utili alle indagini per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

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