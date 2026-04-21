Trovato morto il 14enne disperso dalla spiaggia di Eloro a Noto, in provincia di Siracusa. Il corpo del giovanissimo turista danese è stato individuato a dieci-quindici metri dalla riva, adagiato sul fondo. E non – come era emerso in un primo momento – incastrato tra gli scogli davanti allo specchio d’acqua di Eloro, al lido di Noto. A recuperare il cadavere sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco durante le ricerche che andavano avanti da cinque giorni. Il corpo senza vita è stato poi consegnato alle autorità preposte.

Trovato morto il 14enne disperso a Eloro

Il ragazzino che oggi è stato trovato senza vita a Eloro, era disperso da venerdì scorso. Il 14enne si era tuffato in mare insieme a un’amica coetanea. Poi, mentre facevano il bagno, entrambi erano stati travolti da un’onda. L’amica, insieme alla famiglia della quale il 14enne era in vacanza in Sicilia, era riuscita a salvarsi e aveva dato l’allarme.

Le ricerche

Dal momento dell’allarme per la scomparsa del 14enne -che si chiamava Jack – sono subito scattate le ricerche. In campo elicotteri, sommozzatori, mezzi navali, droni dell’associazione volontari città di Noto e tutte le forze dell’ordine. Le ricerche, coordinate dalla guardia costiera, sono andate avanti per giorni. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco hanno individuato il cadavere in prossimità degli scogli dell’hotel Helios.