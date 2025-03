Un incidente mortale si è verificato in viale Regione Siciliana a Palermo. A perdere la vita è stato un ragazzo di 22 anni, Francesco Zito, che era alla guida di un’auto, una Fiat Punto. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro una pensilina dell’Amat, mentre procedeva sulla carreggiata laterale in direzione Trapani, all’altezza dell’incrocio con via Tommaso Natale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi che saranno utili per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto. A segnalare l’incidente alle forze dell’ordine e chiamare il 118 sono stati alcuni automobilisti che hanno visto la scena passando lungo quella strada. Il 22enne è stato trasportato dagli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.