È morto l’uomo caduto da un tetto a Valguarnera: aperta un’inchiesta

È morto il 48enne Filippo Belbruno di Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna) che era precipitato da un tetto mentre era impegnato in un lavoro a casa dei suoceri. L’uomo – sposato, padre di due figli e titolare di un bar nella cittadina dell’Ennese – è deceduto mentre si trovava ricoverato all’ospedale Umberto I di Enna dove era stato portato per le gravi ferite riportate dopo la caduta dal tetto di casa dei suoceri, da un’altezza di circa otto metri.

Secondo quanto si è appreso in un secondo momento, il 48enne era impegnato in un lavoro di riparazione di una cisterna (e non di un’antenna, come era stato detto nell’immediatezza dei fatti). Sulla vicenda, la procura di Enna ha aperto un’inchiesta e i carabinieri hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.