Chiusura di un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, giovedì 4 giugno. Il blocco interesserà la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Gerbini Sferro (km 172,600) allo svincolo di Cataenanuova (km 156,800) dalle 9 alle 19. Il percorso alternativo prevede l’uscita dallo svincolo di Gerbini Sferro, per poi proseguire lungo la SS192 in direzione Catenanuova e […]
Foto di Anas
A19, chiusura di un tratto giovedì 4 giugno per i lavori Smart road
Chiusura di un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, giovedì 4 giugno. Il blocco interesserà la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Gerbini Sferro (km 172,600) allo svincolo di Cataenanuova (km 156,800) dalle 9 alle 19. Il percorso alternativo prevede l’uscita dallo svincolo di Gerbini Sferro, per poi proseguire lungo la SS192 in direzione Catenanuova e rientrare in autostrada all’altezza di Catenanuova. Lo rende noto Anas, spiegando che la chiusura è necessaria allo svolgimento dei lavori di costruzione dei sistemi tecnologici Smart Road. Pensati per garantire maggiore sicurezza sulle infrastrutture stradali, anche in vista dell’aumento di traffico, in futuro, di veicoli a guida autonoma.