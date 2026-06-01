Foto di polizia

Un 20enne è stato arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile di Siracusa con l’accusa di porto e detenzione illegale di armi clandestine. Nel corso di un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno della sua auto un borsone contenente sei pistole.

Armi modificate e pronte a sparare

Secondo quanto accertato dagli investigatori, quattro delle armi erano state modificate e rese idonee a esplodere proiettili calibro 6.35, mentre altre due erano in fase di modifica. Il ritrovamento ha fatto scattare ulteriori approfondimenti da parte della polizia. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare un’altra arma: una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, insieme a 51 cartucce. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arresto del giovane è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.