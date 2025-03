Valguarnera, cade dal tetto mentre sistema l’antenna a casa dei suoceri

Un 50enne di Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna) è caduto da un’altezza di circa otto metri mentre cercava di sistemare l’antenna sul tetto di casa dei suoceri, in via San Cristoforo. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Al momento, non si conoscono ancora le sue condizioni mediche.