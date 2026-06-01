Studentessa palermitana morta in Portogallo: indagini in corso

01/06/2026 di , Tempo di lettura 2 min

È morta in Portogallo Sofia Barillà una studentessa palermitana di 22 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha in Portogallo. La giovane è stata trovata senza vita ieri sera all’interno del suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi del decesso. Per accertarli sarà eseguita l’autopsia. Secondo quando è stato ricostruito finora, nel corso delle indagini già avviate, sembrerebbe che la studentessa palermitana sia morta in Portogallo per cause naturali

La telefonata con la zia

Secondo quanto emerso finora, la giovane era al telefono con la zia Fiorella. Quando, all’improvviso, la donna non ha più sentito la voce della nipote. «31 maggio 2026 alle 20.30 il mio cuore si è fermato – ha scritto la zia -. Niente ha più senso. Era troppo bella, troppo tutto per stare sulla terra così c’è chi ha deciso che doveva diventare il mio angelo. Vola alto amore mio grande». Per gli amici della studentessa palermitana morta in Portogallo, che si sono stretti al padre Francesco e alla mamma Silvana, un dolore fortissimo.

I messaggi per la studentessa palermitana morta in Portogallo

«Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva – dice Ugo che conosceva Sofia da quando era piccola -. Ogni istante è un dono che può svanire senza alcun preavviso. Sofia era una ragazza di vent’anni, la conoscevo bene, anzi lo è ancora nei nostri cuori». Il cordoglio è corale: «Siamo sconvolti e addolorati da questa terribile notizia. Una ragazza meravigliosa, di una bellezza disarmante, un animo profondo e sensibile, un sole. Da mamma piango la sua vita spezzata e penso con profondo cordoglio ai genitori e al fratello. La vita sa essere davvero crudele». «Non riesco ancora a crederci – commentano alcuni – Siamo sconvolti e addolorati. Sofia rimarrà nei nostri cuori e soprattutto in quelli dei suoi compagni che con lei hanno condiviso gli anni di scuola più belli».

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