Foto di Angelo Attaguile

È morto a 78 anni Angelo Attaguile: nel 2014 è stato il primo ad aderire alla Lega in Sicilia. Durante il congresso convocato dal leader del partito Matteo Salvini fu presentato dall’ex ministro Giancarlo Giorgetti. Originario di Grammichele, grosso centro agrumicolo nel Catanese, negli anni Settanta è stato responsabile nazionale del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana.

La candidatura a sindaco di Catania e l’Mpa

Nel 2005 è stata candidato sindaco per la Dc a Catania. Nello stesso anno aderisce al Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo e nel 2013 viene eletto alla Camera dei deputati. Nel 2014 abbandona l’MpA e aderisce al movimento Noi con Salvini. È stato anche presidente dello Iacp di Catania e da dirigente sportivo anche presidente del Calcio Catania