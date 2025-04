Morta la professoressa Maria Fedele, moglie di Pietro Grasso

Foto di Pietro Grasso

È morta a Roma, dove viveva con il marito, la professoressa Maria Fedele, 78 anni, moglie dell’ex presidente del Senato ed ex magistrato antimafia Pietro Grasso. Docente di materie letterarie in diversi istituti di Palermo e provincia, molto legata alla famiglia e sempre al fianco del marito anche nei momenti più difficili e complicati come il periodo del maxiprocesso, la professoressa Maria Fedele ha lavorato per diversi anni anche al Miur dove si è occupata di seguire i progetti per l’educazione alla legalità nelle scuole.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in una nota esprime il cordoglio suo e dell’intera amministrazione comunale per la scomparsa della professoressa, definita «donna e docente appassionata, la sua vita è stata dedicata non solo alla didattica, ma anche contraddistinta dal grande impegno sociale, sia come docente, sia come responsabile del progetto del ministero dell’Istruzione per diffondere nelle scuole di tutta Italia la cultura della legalità». I funerali della docente si svolgeranno domani alle 10 nella parrocchia di Santa Teresa del bambin Gesù in via Filippo Parlatore a Palermo.