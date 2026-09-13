Foto di polizia

Era evaso dagli arresti domiciliari e si è recato in un negozio del centro di Catania, dove avrebbe tentato di rubare alcuni oggetti dagli scaffali. Il tentativo, però, è stato scoperto dal personale di sicurezza dell’attività commerciale, che ha fermato l’uomo e richiesto l’intervento della polizia.

Il tentativo di furto in via Etnea

Il 49enne è entrato in un negozio di via Etnea e avrebbe sottratto alcuni articoli dagli scaffali, cercando poi di uscire senza pagare. Il personale addetto alla vigilanza si è accorto di quanto stava accadendo ed è riuscito a bloccarlo, richiamando l’attenzione di una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che si trovava in transito nella zona durante il servizio di controllo del territorio.

Gli agenti hanno identificato l’uomo e, dagli accertamenti, è emerso che avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione, nel quartiere Picanello, perché sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per altri reati. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del responsabile del negozio, il 49enne è stato arrestato per tentato furto ed evasione. La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.