Catania, il sindaco Trantino pubblica il video di chi abbandona i rifiuti per strada

C’è addirittura chi si prende il disturbo di trainare un divano con un motorino. «Suscitate sgomento. Siete solo parassiti che odiano Catania». Non va per il sottile Enrico Trantino, sindaco di Catania, che ha deciso di pubblicare le immagini di alcuni cittadini che abbandonano i rifiuti per strada. Puntando il dito sull‘ipocrisia di chi dice di amare la città, ma poi la offende inquinandola. «Magari indossate il sacco per Sant’Agata – continua Trantino -. Andate a vedere un tramonto sul mare, il cielo stellato sull’Etna, la nostra biblioteca Ursino Recupero. Magari scoprirete la bellezza e capirete com’è misera la vita che conducete, impedendo un futuro migliore ai vostri figli». Oltre alla denuncia pubblica, il primo cittadino ha specificato come i cittadini immortalati siano stati multati e denunciati. Ma, conclude, «non è con la sola repressione che potremo mai risolvere il problema».