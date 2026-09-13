Foto pagina Facebook Kadija Mourtaji

Caltanissetta, incidente alla Coppa Nissena: tre feriti colpiti dai detriti

13/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve durante la Coppa Nissena, la gara automobilistica in corso a Caltanissetta. L’incidente ha coinvolto la pilota Kadija Mourtaji, 22 anni, che è rimasta illesa. La vettura, all’uscita dell’ultima curva, è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto tre persone presenti lungo il percorso, provocando loro delle ferite.

I tre sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, già presente sul posto. Due dei feriti sono cronometriste: una ha riportato un trauma facciale, mentre l’altra ha riportato contusioni alla caviglia sinistra. Il terzo è un ufficiale di gara, che ha riportato un trauma a un dito della mano. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice verde. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per gli accertamenti sull’accaduto.

La pilota: «Mi dispiace, chiedo scusa a tutti»

La stessa Mourtaji, soccorsa sul posto e rimasta illesa, ha spiegato così la dinamica dell’incidente: «Uscita dalla curva, con il posteriore ho toccato un pochino il rail e, a quella velocità, non sono più riuscita a riprendere la macchina. Mi dispiace, chiedo scusa a tutti». L’incidente avviene a una settimana dalla tragedia della cronoscalata Monte Erice. Il 6 settembre una Peugeot 308 Tcr, guidata da Marco Nicoletti, era uscita dal tracciato travolgendo due giovani spettatori di Belmonte Mezzagno, Giuseppe Bisconti e Karol Greco, morti nell’impatto. Nell’incidente era rimasto ferito anche un commissario di gara.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
Leggi la notizia

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve durante la Coppa Nissena, la gara automobilistica in corso a Caltanissetta. L’incidente ha coinvolto la pilota Kadija Mourtaji, 22 anni, che è rimasta illesa. La vettura, all’uscita dell’ultima curva, è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto tre persone […]

Troppi daini e cinghiali sulle Madonie, chiesto lo stato di emergenza: «Serve l’esercito»
Leggi la notizia

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve durante la Coppa Nissena, la gara automobilistica in corso a Caltanissetta. L’incidente ha coinvolto la pilota Kadija Mourtaji, 22 anni, che è rimasta illesa. La vettura, all’uscita dell’ultima curva, è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto tre persone […]

Caltagirone, 22enne si schianta contro un muro e muore
Leggi la notizia

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve durante la Coppa Nissena, la gara automobilistica in corso a Caltanissetta. L’incidente ha coinvolto la pilota Kadija Mourtaji, 22 anni, che è rimasta illesa. La vettura, all’uscita dell’ultima curva, è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto tre persone […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]