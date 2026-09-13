Foto pagina Facebook Kadija Mourtaji

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve durante la Coppa Nissena, la gara automobilistica in corso a Caltanissetta. L’incidente ha coinvolto la pilota Kadija Mourtaji, 22 anni, che è rimasta illesa. La vettura, all’uscita dell’ultima curva, è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto tre persone presenti lungo il percorso, provocando loro delle ferite.

I tre sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, già presente sul posto. Due dei feriti sono cronometriste: una ha riportato un trauma facciale, mentre l’altra ha riportato contusioni alla caviglia sinistra. Il terzo è un ufficiale di gara, che ha riportato un trauma a un dito della mano. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice verde. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per gli accertamenti sull’accaduto.

La pilota: «Mi dispiace, chiedo scusa a tutti»

La stessa Mourtaji, soccorsa sul posto e rimasta illesa, ha spiegato così la dinamica dell’incidente: «Uscita dalla curva, con il posteriore ho toccato un pochino il rail e, a quella velocità, non sono più riuscita a riprendere la macchina. Mi dispiace, chiedo scusa a tutti». L’incidente avviene a una settimana dalla tragedia della cronoscalata Monte Erice. Il 6 settembre una Peugeot 308 Tcr, guidata da Marco Nicoletti, era uscita dal tracciato travolgendo due giovani spettatori di Belmonte Mezzagno, Giuseppe Bisconti e Karol Greco, morti nell’impatto. Nell’incidente era rimasto ferito anche un commissario di gara.