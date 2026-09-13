Incidente tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, morta motociclista

Foto di Dario De Luca

Morta in un incidente stradale una donna di 50 anni di Palermo: Nadia Di Matteo ha perso la vita dopo essere uscita di strada con la motocicletta che conduceva sulla strada provinciale 34, tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato (Palermo). Si tratta della strada di collegamento fra i due paesi e la statale 624 Palermo-Sciacca: nella zona molte altre vie di comunicazione erano bloccate a causa del contemporaneo svolgimento di una gara automobilistica nel vicino paese di Altofonte. Di Matteo era sposata e madre di due figli.