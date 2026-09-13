Caltagirone, 22enne si schianta contro un muro e muore

13/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale mortale la notte appena trascorsa in via Croce del Vicario, a Caltagirone. A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con l’auto contro un muro.

L’intervento delle forze dell’ordine e la dinamica

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia. Dopo l’impatto, molto violento, la vettura ha attraversato la carreggiata, terminando la sua corsa sul lato opposto. A dare l’allarme alcuni residenti, svegliati dal forte rumore. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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