Caltagirone, 22enne si schianta contro un muro e muore

Incidente stradale mortale la notte appena trascorsa in via Croce del Vicario, a Caltagirone. A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con l’auto contro un muro.

L’intervento delle forze dell’ordine e la dinamica

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia. Dopo l’impatto, molto violento, la vettura ha attraversato la carreggiata, terminando la sua corsa sul lato opposto. A dare l’allarme alcuni residenti, svegliati dal forte rumore. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.