Processo Montante, le dichiarazioni di un ex sindaco sulla candidatura di Rosario Crocetta

Al processo a investigatori e politici sul cosiddetto sistema Montante che si celebra dinnanzi al tribunale collegiale di Caltanissetta sono state acquisite le dichiarazioni rese da Salvatore Messana, ex sindaco di Caltanissetta e già deputato europeo. Dichiarazioni rese il 16 settembre del 2019 nell’ambito del primo troncone processuale con al centro la figura dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Il teste è stato sentito con domande a chiarimento.

L’ex primo cittadino nisseno ha raccontato di essersi candidato nel 1999 e di essere stato eletto come indipendente nella coalizione del centrosinistra. Poi ha aderito alla Margherita e, all’inizio del 2009, ha partecipato alla nascita del Partito democratico. L’ex sindaco ha ricordato quando Rosario Crocetta era candidato alla presidenza della Regione: «Fu una campagna elettorale dispendiosa, c’erano partiti politici che lo sostenevano. La candidatura di Crocetta era sostenuta dal Pd, Udc e una nuova compagine politica e tra i principali sostenitori c’era il senatore Giuseppe Lumia. Per la campagna elettorale c’erano manifesti grandi nelle città e propaganda televisiva. Non so dire quanto sia costata».

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Davide Spina, Messana ha raccontato anche che «ho sentito dire che c’erano gli industriali che sostenevano la campagna elettorale». Per rispondere alle domande dell’avvocato Giuseppe Panepinto, difensore di Antonello Montante, l’ex sindaco ha detto di non avere avuto notizie dirette sul finanziamento di Montante della campagna elettorale. Ha poi aggiunto di non avere presentato mai richiesta di adesione a Confindustria, mentre Giovanni Crescente – sempre di Confindustria – scrisse allo stesso Montante il 9 gennaio del 2012 della richiesta di adesione della farmacia di Messana. La mail di Crescente sarà depositata alla prossima udienza.