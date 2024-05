Evade per tentare un furto in una tabaccheria a Paternò, in carcere un 31enne

Un 31enne catanese sottoposto agli arresti domiciliari è evaso per tentare un furto all’interno di una tabaccheria di Parternò, in provincia di Catania. Un colpo che, però, non è andato a segno. Intorno alle 4 di notte, infatti, è arrivata una segnalazione alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Paternò. Sul posto, nell’attività commerciale nella zona della stazione ferroviaria, sono intervenuti i militari che hanno intercettato due uomini durante le fasi del tentato furto.

I carabinieri hanno sorpreso i due mentre, con una leva, stavano forzando la porta di accesso della ricevitoria, per aprirla ed entrare. Appena si sono accorti della presenza della pattuglia, hanno iniziato a correre, lanciando lungo il percorso l’arnese da scasso. Uno dei due è riuscito a fare perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona, mentre l’altro è stato inseguito fino a quando è arrivato davanti a un muro di un’abitazione. Scavalcato l’ostacolo, è entrato nella proprietà privata. I militari sono riusciti a bloccare il 31enne mentre era sdraiato sul pavimento di un balcone sul quale si era arrampicato. Dalle verifiche è emerso che era già sottoposto ai domiciliari per reati legati a sostanze stupefacenti. Il 31enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania, mentre continuano le ricerche del fuggitivo.