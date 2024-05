Incidenti sul lavoro: bracciante muore travolto da trattore a Castiglione di Sicilia

Foto di Dario De Luca

Un bracciante agricolo di 52 anni è morto a Rovittello, una frazione di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. L’uomo era alla guida di un trattore che si è ribaltato e sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare, i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso.