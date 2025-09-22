Foto di Carabinieri

Partinico, 15enne arrestato per estorsione

22/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un minorenne è stato arrestato per estorsione a Partinico, in provincia di Palermo. Dietro i fatti un vero e proprio cavallo di ritorno tra minorenni che è stato sventato dai carabinieri, che hanno arrestato in flagranza un 15enne accusato di estorsione ai danni di un coetaneo. La vicenda è iniziata alcuni giorni fa, quando la vittima ha denunciato il furto del suo ciclomotore. Poco dopo, il 15enne lo avrebbe contattato chiedendo 150 euro in cambio della restituzione del mezzo.

Le indagini dei carabinieri

L’inchiesta dei militari ha permesso di organizzare un intervento mirato: il minorenne arrestato per estorsione a Partinico è stato sorpreso proprio mentre stava intascando il denaro e restituendo il motorino, ignaro di essere osservato dai carabinieri. Il ciclomotore e la somma estorta sono stati recuperati e restituiti alla vittima. Il minorenne, su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile di Palermo, è stato trasferito presso l’Istituto Penale per minorenni Malaspina.

