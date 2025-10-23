Foto di carabinieri

Attimi di panico in Corso Sicilia, nel pomeriggio di ieri a Catania, dove un uomo armato di coltelli ha iniziato a minacciare i passanti. L’allarme è scattato rapidamente, e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante. I militari sono riusciti a individuare l’uomo all’interno di un supermercato della zona. Il 44enne – di origine straniera e irregolare sul territorio nazionale – si aggirava visibilmente agitato, pronunciando frasi sconnesse e spaventando i presenti.

Bloccato e disarmato: tre coltelli sequestrati

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato tre armi: una mannaia di 32 centimetri, un coltello da cucina di analoga lunghezza e un coltello a serramanico di 16 centimetri. L’uomo, come comunicato dall’Arma, è stato quindi deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata. Recentemente in corso Sicilia si è registrato un accoltellamento durante una lite e l’omicidio del parcheggiatore Alessandro Indurre.