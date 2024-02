Favara, armato di coltello minaccia di morte la convivente: arrestato un 29enne

Un coltello con una lunga lama. Con quest’arma un 29enne avrebbe minacciato di morte la propria convivente a Favara, in provincia di Agrigento. Dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla vittima alla centrale operativa, i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione e hanno arrestato l’uomo per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Arrivati nella casa, i militari hanno trovato il 29enne in stato di alterazione che ancora minacciava ed insultava la convivente. Diverse minacce di morte erano già arrivate alla donna, durante la giornata, tramite messaggi inviati sul cellulare. Condotte che, per altro, erano già state reiterate nel tempo. Il 29enne arrestato è stato portato in carcere.