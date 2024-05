Catania, calamari trattati con candeggina sequestrati alla Pescheria

Alcuni calamari che emanavano un forte odore di candeggina sono stati rinvenuti a carico di ignoti nello storico mercato della Pescheria di Catania durante un controllo interforze di guardia costiera guardia di finanza, polizia locale e Asp durante il quale sono stati sequestrati anche 300 chili di pescato non trattabile. I

prodotti ittici erano contenuti in una vasca insieme con un flacone in Pvc contenente candeggina. La circostanza – sottolineano le forze dell’ordine in una nota – lascia presupporre la possibilità generica che vengano usati tali espedienti evidentemente per celare il naturale deperimento del pescato.