Minorenne ha droga, pistola e munizioni, arrestato a Catania

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno arrestato un minorenne trovato in possesso di 240 grammi di marijuana, di una pistola clandestina illegalmente detenuta, di 34 cartucce calibro 12 e di due calibro 16. Il tutto è stato sequestrato durante una perquisizione nella sua abitazione del quartiere di Librino. La droga era in parte già suddivisa in dosi. Gli agenti hanno anche sequestrato materiale per confezionare e pesare la droga. D’intesa con il pm di turno, il minorenne è stato arrestato e trasferito nell’istituto penale minorile di via Franchetti a disposizione dell’autorità giudiziaria.