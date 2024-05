Grammichele: gambizzato un pregiudicato dopo una lite per la figlia, arrestati tre giovani

Un pregiudicato 40enne di Grammichele gambizzato con due colpi di pistola nella piazza centrale della cittadina in provincia di Catania. L’episodio è avvenuto nel mese di settembre dell’anno scorso e ora i carabinieri hanno arrestato tre persone per lesioni personali aggravate in concorso mediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Si tratta di un 23enne, un 24enne e un 26enne di Grammichele. Il più giovane è finito in carcere, il secondo ai domiciliari mentre per il terzo è stato disposto l’obbligo di dimora.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, intorno alle 22 del 24 settembre dello scorso anno, in piazza Carlo Maria Carafa a Grammichele, un pregiudicato 40enne è stato attinto a entrambe le gambe da due colpi di pistola esplosi dal 26enne che si trovava in compagnia degli altri due. La vittima, gravitante anche lei nel contesto criminale grammichelese, era andata al Pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone, ma aveva fornito agli inquirenti una reticente ricostruzione parlando di un gesto da parte di ignoti accaduto in una zona periferica di Grammichele. Stando a quanto aveva riferito il ferito, l’episodio sarebbe stato da collegare a una relazione amorosa.

Sono state poi le attività info-investigative a consentire di ricostruire la reale dinamica di quanto accaduto. Dall’analisi dei filmati di videosorveglianza di un esercizio commerciale è stato accertato che gli spari sono avvenuti nella piazza centrale anche davanti a una bambina di pochi anni che passava da lì per caso. I video hanno registrato tutte le fasi della sparatoria e hanno consentito ai carabinieri di identificare i protagonisti. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, proprio quella mattina il 40enne avrebbe avuto un acceso diverbio con il 26enne e il 23enne. Una discussione nata dal fatto che l’uomo avrebbe notato la propria figlia in auto con i due, le avrebbe intimato di scendere e avrebbe schiaffeggiato i due ragazzi portando via il veicolo.

Nella serata, poi, sarebbe avvenuto l’incontro tra i tre e la vittima. Il 40enne avrebbe riconsegnato l’auto

al proprietario (il 23enne), ma sarebbe stato ferito dai colpi di pistola sparati dal 26enne a distanza ravvicinata. Durante una perquisizione in casa del 26enne i carabinieri hanno trovato due pistole di proprietà del nonno convivente. Una di queste – una Beretta semiautomatica calibro 7,65 – sembrerebbe compatibile con quella utilizzata per sperare, ma si attendono ancora gli accertamenti tecnici di laboratorio del Ris di Messina. Il 24enne è stato trovato subito e sottoposto all’obbligo di dimora; gli altri due, invece, sono scappati facendo perdere le proprie tracce: il 23enne è stato rintracciato in Germania nella citta di Weinheim; mentre il 26enne è stato arrestato al porto di Palermo appena sbarcato da un traghetto proveniente da Genova.